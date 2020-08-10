Siyah-beyazlıların ilk rakibi bugün çekilen kura ile belli oldu. Beşiktaş, Yunanistan'ın PAOK takımıyla eşleşti. Eşleşme 25 Ağustos'ta tek maç üzerinden, PAOK'un sahasında, seyircisiz olarak oynanacak. Beşiktaş turu geçerse gruplara kalmak için 3. Ön Eleme Turu (tek maç) ve ardından da Play-off (çift maç) turu oynayacak.

UEFA'nın daha önce aldığı karar gereği tek maç eleme usülüyle 2. ve 3. ön eleme turları tek maç usulü oynanacak. Play-off turunda ise iki maç usulü eleme sistemi uygulanacak. Siyah-beyazlılar turu geçerse gruplara kalmak için 3. ön eleme ve ardından play-off maçları oynayacak.