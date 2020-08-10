Beşiktaş'ta Grosicki iddiası

Beşiktaş için dün çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Siyah-Beyazlı yönetimin İstanbul'da bulunan West Bromwich'in Polonyalı kanat oyuncusu Kamil Grosicki ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Sergen Yalçın'ın da istediği Grosicki için hem oyuncuyla hem de İngiliz kulübüyle el sıkışıldığı öne sürülürken bu futbolcunun 1 yıl kiralanacağı gelen bilgiler arasında. Bu sezon İngiliz kulübü West Bromwich Albion'da toplam 42 karşılaşmada forma giyen 32 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu 8 gol ve 7 asistlik bir performans sağladı.

Grosicki, Beşiktaş iddiaları ile ilgili olarak, "Şu anda İstanbul'dayım ve eşimle iyi vakit geçiriyorum. Bunun dışında birşey yok" ifadesini kullandı.