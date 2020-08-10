Beşiktaş'ta orta sahaya dinamo! İşte detaylar...

Orta saha rotasyonu için bir çok isimle görüşen siyah beyazlılarda gündeme gelen son isim Viktor Kovalenko oldu.

Fotomaç'ın Ukrayna basınında derlediği bilgilere göre siyah beyazlılar, daha önce de kendilerine teklif edilen Kovalenko seçeneğini yeniden masaya yatırdı ve transferi ciddi anlamda düşünüyor.

Beşiktaş yönetimi transfer sezonuna kısıtlı bir bütçeyle girerken, nokta atışı transferler yaparak parasını ekonomik kullanmak istediği belirtildi.