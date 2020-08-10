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    • 10.08.2020 15:15
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    'ta orta sahaya dinamo! İşte detaylar...

    Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK ile eşleşen , kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ukrayna basınında yer alan iddiaya göre siyah-beyazlı ekip Shakhtar Donetsk forması giyen Viktor Kovalenko'yu istiyor.

    Beşiktaş'ta orta sahaya dinamo! İşte detaylar...

    Orta saha rotasyonu için bir çok isimle görüşen siyah beyazlılarda gündeme gelen son isim Viktor Kovalenko oldu.

    Fotomaç'ın Ukrayna basınında derlediği bilgilere göre siyah beyazlılar, daha önce de kendilerine teklif edilen Kovalenko seçeneğini yeniden masaya yatırdı ve transferi ciddi anlamda düşünüyor.

    Beşiktaş yönetimi transfer sezonuna kısıtlı bir bütçeyle girerken, nokta atışı transferler yaparak parasını ekonomik kullanmak istediği belirtildi.

    SHAKHTAR'DAN 2 TRANSFER BİRDEN GELEBİLİR
    Öte yandan Beşiktaş'ın Kovalenko ile beraber Wellington Nem için de girişimlerine devam ettiği kaydedildi.
    Haberler Spor Beşiktaş'ta orta sahaya dinamo! İşte detaylar...
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