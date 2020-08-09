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    • Spor
    • 09.08.2020 Gazete
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    'ta ya Balotelli ya Seferovic

    ’la sürpriz bir şekilde yollarını ayıran ’ta forvet arayışları sürüyor. Siyah-Beyazlılar çok önemli iki yıldızla masaya oturmuş durumda. Yönetimin ilk hedefi, bonservisi elinde olan . da n golcüyü çok istiyor.

    Beşiktaş'ta ya Balotelli ya Seferovic

    'la sürpriz bir şekilde yollarını ayıran 'ta forvet arayışları sürüyor. Siyah-Beyazlılar çok önemli iki yıldızla masaya oturmuş durumda. Yönetimin ilk hedefi, bonservisi elinde olan . da n golcüyü çok istiyor.

    3 YIL İÇİN 5 MİLYON EURO
    Beşiktaş Mario Balotelli'nin ünlü menajeri Mino Raiola ile görüşerek 3 yıllık teklif yaptı. Siyah- Beyazlılar'ın 3 yıl için 5 milyon Euro garanti ücret önerdiği öğrenildi.

    BENFICA İLE GÖRÜŞÜLDÜ
    İtalyan yıldızdan yanıt bekleyen Kartal bir yandan da Benfica ile Haris Seferovic için görüşmelere başladı. Yönetim, Portekiz kulübüne 1 yıllık kiralama teklifini iletti.

    HEDEF KAMPA YETİŞTİRMEK
    İsviçreli golcünün Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Siyah-Beyazlı yönetim en geç 1 hafta içinde forvet transferini bitirerek yeni sezon hazırlıklarına yetiştirmek istiyor.

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