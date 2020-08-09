Beşiktaş'ta ya Balotelli ya Seferovic

Burak Yılmaz'la sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Beşiktaş'ta forvet arayışları sürüyor. Siyah-Beyazlılar çok önemli iki yıldızla masaya oturmuş durumda. Yönetimin ilk hedefi, bonservisi elinde olan Mario Balotelli. Sergen Yalçın da İtalyan golcüyü çok istiyor.

3 YIL İÇİN 5 MİLYON EURO

Beşiktaş Mario Balotelli'nin ünlü menajeri Mino Raiola ile görüşerek 3 yıllık teklif yaptı. Siyah- Beyazlılar'ın 3 yıl için 5 milyon Euro garanti ücret önerdiği öğrenildi.

BENFICA İLE GÖRÜŞÜLDÜ

İtalyan yıldızdan yanıt bekleyen Kartal bir yandan da Benfica ile Haris Seferovic için görüşmelere başladı. Yönetim, Portekiz kulübüne 1 yıllık kiralama teklifini iletti.

HEDEF KAMPA YETİŞTİRMEK

İsviçreli golcünün Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Siyah-Beyazlı yönetim en geç 1 hafta içinde forvet transferini bitirerek yeni sezon hazırlıklarına yetiştirmek istiyor.