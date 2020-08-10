Bailly bu nedenle sezonun ilk bölümünü kaçırsa da ikinci yarısında bir sorun yaşamadı. Başarılı oyuncu, son olarak Avrupa Ligi'ndeki LASK Linz maçlarında 90 dakika görev yaptı. Emre Belözoğlu, yıldız savunmacıyla ilgili detaylı bir araştırma yaptıktan sonra yönetime görüşünü bildirecek ve ona göre bir yol haritası çizilecek.