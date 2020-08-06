Caner Erkin yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyordum Emre abi ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Beni ne kadar istediklerini, bana ne kadar değer verdiklerini gösterdikleri için. Bu değere en iyi şekilde karşılık vereceğim." dedi.