Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde formamızı giyen Caner Erkin'e, yuvana yeniden hoş geldin diyor;
Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz.
Caner Erkin yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyordum Emre abi ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Beni ne kadar istediklerini, bana ne kadar değer verdiklerini gösterdikleri için. Bu değere en iyi şekilde karşılık vereceğim." dedi.