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    • 06.08.2020 17:21
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    de 'a veda etti! Son dakika açıklaması...

    ile sözleşmesi sona eren ve görüşmelerden sonuç çıkmayan , paylaştığı mesajla Siyah-beyazlı kulübe veda etti. Caner Erkin'in kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.

    Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli yöneticiler, bugün Caner Erkin´in menajeri Batur Altıparmak ile son kez bir görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşmenin sonunda taraflar anlaşmaya vardı. Küçük detayların giderileceği ve Caner´in imzayı atmayı kabul ettiği belirtildi. Fenerbahçe´nin anlaşmayı resmi olarak bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor.

    Caner Erkin sosyal medya hesaplarından Beşiktaş'a veda mesajı yayınladı. Caner Erkin mesajında şu ifadelere yer verdi:

    İyi günde, kötü günde, formamı samimiyetle terletirken, beni anlayan ve yanımda duran, Beşiktaş camiasına kalpten teşekkür ederim hakkım varsa helal olsun ... Siz de hakkınızı helal edin.
    Haberler Spor Caner Erkin de Beşiktaş'a veda etti! Son dakika açıklaması...
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