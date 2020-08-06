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    • 06.08.2020 14:54
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    Son dakika... transferini resmen duyurdu | Transfer haberleri

    Son dakika haberi... Ve beklenen oldu. Daha önce Galatasaray'ın anlaştığı ancak 'nin el sıkıştığı, geçen sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla büyük bir çıkış yakalayan 'ın transferi resmen açıklandı. Sarı-lacivertliler Mert Hakan Yandaş transferini duyururken bir yandan da yeni çubuklu formasını tanıttı. İşte detaylar...

    Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi imzasını attırdı. Sarı lacivertli kulüp, Twitter'dan paylaştığı ve "Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa, o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir" ifadelerinin yer aldığı videoda Mert Hakan Yandaş'ı transfer ettiğini duyurdu.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere ver verildi:

    Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır.

    Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz.

    FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

    10 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

    Kariyerine Yeşil Bursa'da başlayan Mert Hakan, sırasıyla Altınordu, Tirespor, Menemen Belediyespor'da oynadı.

    Daha sonrasında Süper Lig ile kariyer adımını atan yıldız orta saha, kırmızı beyazlı formayla bu sezon Süper Lig'de 10 gole direkt katkı sağladı ve 6 gol, 4 asist kaydetti.
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