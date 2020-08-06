Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi imzasını attırdı. Sarı lacivertli kulüp, Twitter'dan paylaştığı ve "Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa, o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir" ifadelerinin yer aldığı videoda Mert Hakan Yandaş'ı transfer ettiğini duyurdu.