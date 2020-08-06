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    • 06.08.2020 16:26
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    Son dakika: 'ü resmen açıkladı

    Son dakika haberine göre TFF ile "harcama limitleri" konusunda tartışma yaşayan , Mert Hakan Yandaş'ın ardından transferini de resmen açıkladı. Tecrübeli oyuncu yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

    , Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu 'ü transfer etti.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül'e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül." denildi.

    Bu arada kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, sarı-lacivertli takımda giyeceği 77 numaralı formayı üzerinden çıkaran Gökhan Gönül, Türkiye Futbol Federasyonunun 2020-2021 sezonu için belirlediği takım harcama limitlerinden dolayı kulübe destek veren taraftarlara teşekkür amacıyla 12 numaralı formayı giyerek, "Sevgi limit tanımaz, biz Fenerbahçeliyiz." ifadesini kullandı.

    Ayrıntılar geliyor...

    Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe Gökhan Gönül'ü resmen açıkladı
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