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    • 06.08.2020 19:42
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    , ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

    Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Çek savunma oyuncusunun kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attığını bildirdi.

    Fenerbahçe transferlerine devam ediyor!

    , Trabzonspor'dan ayrılan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Çek savunma oyuncusunun kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.

    Açıklamada, "Ailemize katılan Filip Novak'a çubuklu formamıza 'hoş geldin' diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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