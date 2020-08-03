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    • 03.08.2020 17:54
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    • 03.08.2020 17:54
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    Halı sahalarda alınacak önlemleri belli oldu

    Uzun bir aranın ardından yarın açılacak olan halı sahalarda yeni tip salgınına karşı alınacak tedbirler belli oldu. Halı Saha Futbol Federasyonu (HFF), 16 maddeyi açıkladı.

    Halı sahalarda alınacak korona önlemleri belli oldu

    Halı Saha Futbol Federasyonu (HFF), yarın açılacak tesislerde yeni tip ten (Kovid-19) dolayı dikkat edilecek hususlarla ilgili bilgilendirme yaptı.

    HFF, Gençlik ve Bakanlığının yayımladığı esaslara göre tesislerde herhangi bir riskin yaşanmaması adına uygulanacak 16 maddeyi açıkladı.

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    Buna göre halı sahaların temizliği düzenli yapılacak. HFF, tesislere ulaşımda toplu taşıma yerine bisiklet veya özel araçların kullanılması tavsiyesinde bulundu.

    Ayrıca soyunma odaları ve duşlar da kullanıma açık olmayacak. Hastalıkla ilgili belirti gösterecek kişilerin hastaneye taşınmadan önce bekletileceği bir izolasyon odası da hazır bulundurulacak. Tesislerde ekipmanlar da kişiye özel olacak.

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