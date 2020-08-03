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    • 03.08.2020 20:31
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    'nın Lille kulübü 'lı ile 5 yıllık anlaşmaya vardı

    'lı futbolcu 'nın Lille kulubü ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray'da şubat ayında bırakılan ve sözleşmesinin bitimiyle birlikte bağlarını koparan Mustafa Kapı'nın geleceği merak konusu olmuştu. Kadrosunda Yusuf Yazıcı ve 'i bulunduran Fransız ekibi Lille, golcü futbolcu 'ın ardından Kapı'yı da  etti.

    Lille kulübü Galatasaray'lı Mustafa Kapı ile 5 yıllık anlaştı

    'da şubat ayında bırakılan ve sözleşmesinin bitimiyle birlikte bağlarını koparan 'nın geleceği merak konusu olmuştu.

    Kadrosunda Yusuf Yazıcı ve 'i bulunduran Fransız ekibi Lille, golcü futbolcu 'ın ardından Kapı'yı da etti.

    France Football'un haberine göre; 17 yaşındaki genç futbolcunun, Lille ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

    Öte yandan haberde, oyuncunun sözleşme imzalayabilmesi için doğum günü olan 8 Ağustos'u beklemesi ve 18 yaşını doldurması gerektiği de belirtildi.

    SÖZLEŞME TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ
    2014 yılında Denizlispor altyapısından Galatasaray altyapısına gelen Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı kulübün sözleşme uzatma teklifini reddetmişti.

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