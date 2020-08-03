Galatasaray'da şubat ayında kadro dışı bırakılan ve sözleşmesinin bitimiyle birlikte bağlarını koparan Mustafa Kapı'nın geleceği merak konusu olmuştu.

Kadrosunda Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i bulunduran Fransız ekibi Lille, golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın ardından Kapı'yı da transfer etti.

France Football'un haberine göre; 17 yaşındaki genç futbolcunun, Lille ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Öte yandan haberde, oyuncunun sözleşme imzalayabilmesi için doğum günü olan 8 Ağustos'u beklemesi ve 18 yaşını doldurması gerektiği de belirtildi.

SÖZLEŞME TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

2014 yılında Denizlispor altyapısından Galatasaray altyapısına gelen Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı kulübün sözleşme uzatma teklifini reddetmişti.