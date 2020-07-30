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    • 30.07.2020 11:34
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    • 30.07.2020 11:34
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    ların açılış tarihi belli oldu

    Koronavirüs pandemisi sürecinde salgının önlenmesi amacıyla kapatılan lar, normalleşme süreciyle birlikte 4 Ağustos'tan itibaren yeniden açılıyor.

    Halı sahaların açılış tarihi belli oldu

    Futbol Federasyonu (HFF), tesislerin 4 Ağustos'ta yeniden faaliyete başlayacağını duyurdu.

    HFF'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 aydır kapalı olan halı sahalar, Gençlik ve Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda 4 Ağustos'tan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen HFF Başkanı Bahadır Bulut, "Bu süreçte yanlarında olduğumuz için teşekkür eden birçok halı saha işletmecisine asıl biz teşekkür ederiz. Biz görevimizi yaptık." ifadelerini kullandı.

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