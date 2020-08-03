Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki sol bek Hasan Ali Kaldırım artık serbest. Türkiye'de bir takımla mı anlaşacak yoksa menajerine yurt dışında bir takım bulması için talimat mı verecek henüz bilinmeyen Hasan Ali, şimdiye dek Fenerbahçe'den teklif almayı bekliyordu.
Başta Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor'la adı anılan Hasan Ali için ligin diğer takımları da sırada bekliyor. Birçok Anadolu kulübünün Hasan Ali'yi ikna etmek için bütçeyi zorladığı bilirken son talip olan takım ise BB Erzurumspor oldu.
Hasan Ali Kaldırım'ın bir süre tatil yaptıktan sonra yeni takımını netleştirmesi bekleniyor.
8 sezondur Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali, sarı lacivertlilerde 246 maça çıkıp 8 gol 31 asist yaptı.
Kariyerine FSV Mainz'da başlayan Hasan Ali, daha sonra Kaiserslautern'e transfer olmuş ve ardından 100 bin euro bedelle Kayserispor'a gelerek Türkiye kariyerine başlamıştı.
Kaldırım, 2012 yılında 3.75 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.