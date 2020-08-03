Başta Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor'la adı anılan Hasan Ali için ligin diğer takımları da sırada bekliyor. Birçok Anadolu kulübünün Hasan Ali'yi ikna etmek için bütçeyi zorladığı bilirken son talip olan takım ise BB Erzurumspor oldu.

Hasan Ali Kaldırım'ın bir süre tatil yaptıktan sonra yeni takımını netleştirmesi bekleniyor.