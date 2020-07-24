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    • 24.07.2020 12:40
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    , 'ın ayrılığını resmen duyurdu! Böyle veda etti | Beşiktaş transfer haberleri

    ve 'in formasını giydiği 'nın köklü kulüplerinden , 35 yaşındaki 'la 2 yıllık anlaşma sağladı. İmza için Fransa'nın yolunu tutacak olan Burak Yılmaz bugün Nevzat Demir Tesisler'inde takımla vedalaştı. 'ın resmi hesabından yapılan açıklamada 'Burak Yılmaz, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler.' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

    Fransız ekibi Lille ile anlaşan golcü oyuncu Burak Yılmaz, Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaşlı takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Golcü oyuncu sabah saatlerinde geldiği Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik ekip, futbolcu arkadaşları ve tesis çalışanları ile vedalaşarak, eşyalarını topladı. Milli yıldızlarımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransız ekibi Lille ile transfer görüşmeleri yapacak olan Burak, kısa bir süre içerisinde Fransa'ya uçacak.

    Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; deneyimli oyuncunun, teknik direktör Sergen Yalçın ve takım arkadaşları ile teknik ekiple vedalaştığı belirtildi. Söz konusu açıklamada ayrıca Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür edildi.

    İŞTE O AÇIKLAMA

    Burak Yılmaz, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler

    2 YILLIK İMZA
    Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille ile anlaşmaya varan Burak Yılmaz'ın, 26 Temmuz Pazar günü Fransa'ya gitmesi ve yeni takımı ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Anlaşmasının 2 yıllık olması bekleniyor.

    Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, siyah beyazlı kulüp ile anlaşarak alacakları karşılığında bonservisini aldı. Siyah beyazlı ekipten 1 milyon Euro'luk alacağı olan Yılmaz, bu hakkını kulüpte bırakarak transferin gerçekleşmesini sağladı.
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