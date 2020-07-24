Fransız ekibi Lille ile anlaşan golcü oyuncu Burak Yılmaz, Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaşlı takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Golcü oyuncu sabah saatlerinde geldiği Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik ekip, futbolcu arkadaşları ve tesis çalışanları ile vedalaşarak, eşyalarını topladı. Milli yıldızlarımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransız ekibi Lille ile transfer görüşmeleri yapacak olan Burak, kısa bir süre içerisinde Fransa'ya uçacak.