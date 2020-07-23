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    • 23.07.2020 23:22
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    Son dakika: Fenerbahçe Beko'da ile yollar ayrıldı

    'nda Yunan oyun kurucu ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kostas Sloukas'a, kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni sayfası için kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

    'nda Yunan oyun kurucu ile yollar ayrıldı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 2015-2016 sezonundan bu yana sarı-lacivertli takımda forma giyen 30 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi.

    Açıklamada, Sloukas ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

    "2018-2019 sezonunda THY Avrupa Ligi'nde en iyi beşe seçilerek hepimizi gururlandıran Sloukas, başta Avrupa Ligi şampiyonluğu olmak üzere, takımımızın elde ettiği sayısız başarıda en önemli parçalardan biri olmuş ve çubuklu formayı giydiği süre boyunca her zaman özveriyle mücadele etmiştir. Kostas Sloukas, Fenerbahçe basketbolunun en özel dönemlerinden birine imza atan kadromuzun kıymetli parçalarından biri olarak her daim hatırlanmaya devam edecektir. Değerli sporcumuz Kostas Sloukas'a, kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni sayfası için kendisine başarılar dileriz."

    Kostas Sloukas, Fenerbahçe formasıyla 1 , 3 lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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