PFDK tarafından alınan kararlar şöyle:

1- GALATASARAY A.Ş. hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b. maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

GALATASARAY A.Ş.'nin, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/ç. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 22. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.'nin, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 22. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç. maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1. ve 11/3. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23/a. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/ç. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23/a. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b. maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

6- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. ve 18/b-ç. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

7- EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR Kulübünün, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR Kulübü hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5. maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

8- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23/a. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3.ve 19/1. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

9- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç. maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23/a. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ hakkında; Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

12- MKE ANKARAGÜCÜ KULÜBÜ'nün, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- TRABZONSPOR A.Ş. hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç. maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

14- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- EMRE AKBABA hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-b. maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, Karar verilmiştir."