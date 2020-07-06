Galatasaray galibiyeti unuttu: Zirvenin 11 puan gerisinde kaldılar

Sezona büyük umutlarla başlayan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Galatasaray Avrupa kupalarına katılama tehlikesiyle karşı karşıya... Pandemiden sonra çok kötü sonuçlar alan ve zirveden gitgide uzaklaşan Sarı-Kırmızılılar, lider Medipol Başakşehir'in tam 11 puan gerisine düştü. Trabzonspor ile fark 9.
ARKASINDAKİLER ONU TEHDİT EDİYOR
Galatasaray için Süper Lig'de kalan 4 hafta daha da zor geçecek. Çünkü, Avrupa kupalarına katılamamaları da söz konusu... Galatasaray 52 puanda. Bugün Beşiktaş kazanırsa G.Saray'ı geçiyor. F.Bahçe 49, Alanya ise 48 puanda.
EKONOMİK ANLAMDA SIKINTI OLACAK
Sezon başından beri büyük şanssızlıklar yaşayan sakat ve cezalı oyuncular yüzünden kritik maçlara eksik çıkan Cimbom'da Avrupa'ya gidilememesi durmunda kulüp ekonomik anlamda büyük sıkıntı yaşayacak.
SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİZ
Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir, "Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum, camiaya bu durum sonrası kenetlenmiş olduğumuzu söylemek istiyorum. Bir maçla ne şampiyonluk kazanılır ne de kaybedilir. Sonuna kadar devam edeceğiz! Bırakmayacağız!" dedi.
BAYERN MÜNİH'İN ARDINDAN İKİNCİ
Hüseyin Çimşir'in Trabzonspor'un başında ilk maçına çıktığı 19 Ocak'tan bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde mağlup olmayan takımlardan. Bayern Münih 17 maçla ilk sırada. 2. sırada ise 13 maçla Trabzon var .
NWAKAEME OYNAMAK İSTEDİ
G.Saray-Trabzon maçı öncesinde Nwakaeme ilk 11'de oynamak istedi. Ancak sağlık kurulu 90 dakikayı çıkartamaycağı şeklinde rapor verdi. Bunun üzerine Hüseyin Çimşir oyuncusunu riske etmedi ve 86'da oyuna soktu.
BELHANDA ETKİSİZ KALDI!
Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Belhanda, Trabzonspor karşısında etkisiz bir oyun sergiledi. Terim de ondan memnun kalmadı.
BİZİ AFFETSİNLER!
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bazen her şey üst üste gelir. Bu senenin izahı yok. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum, bu sene bizi affetsinler. İnanmış arkadaşlarımızla gemiyi, kıyıya yaklaştırmaya çalışacağız" diye konuştu.
DERBİ KRALI TRABZONSPOR
Galatasaray'I 3-1 mağlup eden Trabzonspor, derbilerdeki başarılı performansını sürdürdü. Bordo- Mavililer, 'İstanbul'un 3 büyük takımı'na karşı oynadığı son 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Fırtına bu süreçte 6 galibiyet alırken 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
ARKASINDAKİLER ONU TEHDİT EDİYOR
Galatasaray için Süper Lig'de kalan 4 hafta daha da zor geçecek. Çünkü, Avrupa kupalarına katılamamaları da söz konusu... Galatasaray 52 puanda. Bugün Beşiktaş kazanırsa G.Saray'ı geçiyor. F.Bahçe 49, Alanya ise 48 puanda.
EKONOMİK ANLAMDA SIKINTI OLACAK
Sezon başından beri büyük şanssızlıklar yaşayan sakat ve cezalı oyuncular yüzünden kritik maçlara eksik çıkan Cimbom'da Avrupa'ya gidilememesi durmunda kulüp ekonomik anlamda büyük sıkıntı yaşayacak.
SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİZ
Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir, "Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum, camiaya bu durum sonrası kenetlenmiş olduğumuzu söylemek istiyorum. Bir maçla ne şampiyonluk kazanılır ne de kaybedilir. Sonuna kadar devam edeceğiz! Bırakmayacağız!" dedi.
BAYERN MÜNİH'İN ARDINDAN İKİNCİ
Hüseyin Çimşir'in Trabzonspor'un başında ilk maçına çıktığı 19 Ocak'tan bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde mağlup olmayan takımlardan. Bayern Münih 17 maçla ilk sırada. 2. sırada ise 13 maçla Trabzon var .
NWAKAEME OYNAMAK İSTEDİ
G.Saray-Trabzon maçı öncesinde Nwakaeme ilk 11'de oynamak istedi. Ancak sağlık kurulu 90 dakikayı çıkartamaycağı şeklinde rapor verdi. Bunun üzerine Hüseyin Çimşir oyuncusunu riske etmedi ve 86'da oyuna soktu.
BELHANDA ETKİSİZ KALDI!
Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Belhanda, Trabzonspor karşısında etkisiz bir oyun sergiledi. Terim de ondan memnun kalmadı.
BİZİ AFFETSİNLER!
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bazen her şey üst üste gelir. Bu senenin izahı yok. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum, bu sene bizi affetsinler. İnanmış arkadaşlarımızla gemiyi, kıyıya yaklaştırmaya çalışacağız" diye konuştu.
DERBİ KRALI TRABZONSPOR
Galatasaray'I 3-1 mağlup eden Trabzonspor, derbilerdeki başarılı performansını sürdürdü. Bordo- Mavililer, 'İstanbul'un 3 büyük takımı'na karşı oynadığı son 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Fırtına bu süreçte 6 galibiyet alırken 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.