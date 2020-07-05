Galatasaray Trabzonspor maç sonucu! Galatasaray Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırladı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı. Karadeniz ekibinin golleri Sosa, Novak ve Sörloth'dan geldi. Galatasaray'ın tek golünü Seri kaydetti. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI İZLENECEK? | BEIN SPORTS 1 ŞİFRESİZ YAYIN
TFF Süper Lig'in 30. haftasında 5 Haziran Pazar günü saat 21:00'da oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı Bein Sports 1'den canlı izlenecek. Bu maçın canlı anlatımı ve simülasyonunu ise haberimizde bulabilirsiniz.
GALATASARAY İLE TRABZONSPOR 129. RANDEVUDA
Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın İstanbul'da yapacakları maçla 129. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 128 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 42'sini Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 167, Trabzonspor ise 143 kez gol sevinci yaşadı.
LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE
Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor.
Ligde yapılan 93 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 30 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 22 müsabaka berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray 120, Trabzonspor ise 106 gol attı.
Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 1-1 berabere bitmişti.
SON MAÇLARDA TRABZONSPOR ÜSTÜN
Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 11 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu.
İki takım arasındaki son 11 lig maçının 6'sında bordo-mavililer, 4'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaşırken, bir müsabaka ise berabere tamamlandı.
İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 46 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 10 kez galip geldi.
İstanbul'daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 63 golüne karşılık, Trabzonspor 47 gol kaydetti.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.
Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.
Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
Galatasaray'da eksik oyuncular kimler?
Sakat: Muslera, Andone, Lemina, Falcao, Martin Linnes (Şüpheli)
Cezalı: Adem Büyük
Sözleşmesi sona eren: Onyekuru
Sarı kart sınırında bulunan oyuncuları: Seri, Saracchi, Feghouli, Ömer Bayram
Trabzonspor'da eksik oyuncular kimler?
Cezalı: Joao Pereira, Hosseini
Sakat: Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz
Sarı Kart sınırında yer alan oyuncular: Filip Novak, Gaston Campi, Jose Sosa, Majid Hosseini