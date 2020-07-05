Süper Lig'in 30'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
Kasımpaşa - Sivasspor | CANLI
beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.
Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Ndongala, Meriah, Haddadi, Hadergjonaj, Aytaç, Hajradinovic, Koita, Jorge, Thiam
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Camara, Uğur, Cofie, Ziya, Mert Hakan, Emre Kılınç, Fernando, Yatabare