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    • 05.07.2020 18:57
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    - | CANLI ANLATIM

    'in 30'uncu haftasında Demir Grup deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Kasımpaşa - Sivasspor | CANLI

    'in 30'uncu haftasında Demir Grup deplasmanda ile karşı karşıya geliyor.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

    Kasımpaşa - Sivasspor | CANLI
    beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

    Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Ndongala, Meriah, Haddadi, Hadergjonaj, Aytaç, Hajradinovic, Koita, Jorge, Thiam

    Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Camara, Uğur, Cofie, Ziya, Mert Hakan, Emre Kılınç, Fernando, Yatabare

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