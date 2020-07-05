Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlıyor.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Trabzonspor maçı saat 21:00'de başlayacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY - TRABZONSPOR | CANLI ANLATIM
Karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.
GALATASARAY - TRABZONSPOR | İLK 11'LER
Galatasaray: Okan Kocuk, Seri, Belhanda, Donk, Ömer, Emre Akbaba, Mariano, Saracci, Marcao, Taylan, Feghouli
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth