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    • 05.07.2020 20:03
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    Galatasaray - Trabzonspor | CANLI ANLATIM

    'in 30. haftasında evinde 'u ağırlıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı takvim.com.tr üzerindenlirsiniz.

    Dev karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

    'in 30. haftasında evinde 'u ağırlıyor.

    Zirve yarışını yakından ilgilendiren at 21:00'de başlayacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

    GALATASARAY - TRABZONSPOR | CANLI ANLATIM
    Karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

    GALATASARAY - TRABZONSPOR | İLK 11'LER

    Galatasaray: Okan Kocuk, Seri, Belhanda, Donk, Ömer, Emre Akbaba, Mariano, Saracci, Marcao, Taylan, Feghouli

    Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

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