Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle yaşadığı mali zararla beraber borçları daha da katlanan Fenerbahçe'ye dair Forbes Dergisi, önemli bir haberi keleme aldı.

Fotomaç'ın derlediği haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe şu anda 370 milyon dolar (2.5 Milyar TL) borçlu durumda.

AVRUPA'DA SAYILI BORÇLU KULÜP

Öte yandan Fenerbahçe'nin şu anda Avrupa'nın en borçlu 6. kulübü olduğu ifade edildi.

NANI, SKRTEL, RVP, VALBUENA...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, Nani, Martin Skrtel, Robin Van Persie, Valbuena gibi yıldızları kadrosuna katan sarı lacivertlilerin bu oyunculara verdiği yüksek maaşlar sonrasında daha da borçlandığı ifade edildi. Öte yandan gelen yıldızlarla beraber herhangi bir başarı elde edememesi, kulübü bataklığa sürükleyen bir diğer etmen oldu.

Futbol ekonomisti Tuğrul Aksar, konu ele ilgili Forbes'a yaptığı konuşmada, "Yeni gelir kaynakları, birşeyler üretmeden sorunları çözemiyor. Açıkçası bu mümkün değil. Nakit akışları yetersiz. Özkaynaklar kullanılmıyor. Borçlar, gelirlerden daha fazla" dedi.

EN KÖTÜ SENARYO: İFLAS!

Öte yandan Aksar, konuşmasının devamında "Kulüpler muhtemelen iflas edecekler ya da düşecekler." dedi.