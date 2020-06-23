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    • 24.06.2020 01:13
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    Obradovic bardağı taşıran son damla oldu! Başkanı 'a istifa çağrısı

    'de üst üste gelen başarısızlıkların ardından da da  ile yolların ayrılması bardağı taşıran son damla oldu. Fenerbahçeli taraftarlar " yetmezmiş gibi bir de basketbolu batırdı. Teşekkürler . Biz gerçekten senin hayal ettiğin Fenerbahçe'yi anlayamamışız" şeklinde tepkisini dile getirdi ve Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.




    Fenerbahçe, Zeljko Obradovic'in takımdan ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Üzülerek belirtmek isteriz ki, koçumuz bugün itibarıyla yanıtını kulübümüze iletmiş ve bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır" ifadelerine yer verildi.

    ALİ KOÇ'U İSTİFAYA DAVET ETTİLER
    Futbolda gelen üst üste başarısızlıkların ardından basketbolda da Zeljko Obradovic ile yolların ayrılması Fenerbahçe'de bardağı taşıran son damla oldu. Taraftarlar Başkan Ali Koç'a büyük tepki gösterdi ve istifaya davet etti.



    BASKETBOLU DA BATIRDI
    Fenerbahçeli bir taraftar sosyal medya hesabından Ali Koç'a "Futbol yetmezmiş gibi bir de basketbolu batırdı. Teşekkürler Ali Koç. Biz gerçekten senin hayal ettiğin Fenerbahçe'yi anlayamamışız" şeklinde tepkisini dile getirdi.



    "TARİH SENİ KARA SAYFALARINA YAZDI"
    Bir sosyal medya kullanıcısı da "Türk basketbolunun gördüğü en iyi antrenör #Obradovic yolun açık olsun her şey için teşekkür ederiz. Ali Koç sen bu kulübü her dalda bitirmeye yemin ettin ama tarih seni kara sayfalarına yazdı şımarık züppe. #AliKocİstifa" sözleriye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.

    "ALİ KOÇ HAYATIMIZI ÇALMAKLA MEŞGUL"
    Yönetimin başarısızlıklarının üstüne bir de Obradovic'in istifası Fenerbahçe'de taşları yerinden oynattı. Sarı-lacivertli bir taraftar, "Zeljko Obradovic; Hayatımızın en güzel yıllarını yaşattı.. Ali Koç; Hayatımızı çalmakla meşgul. Vizyonunu da al git başkan, ne olur git. Biz senin vizyonunu anlayamıyoruz." diyerek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a çok sert tepki gösterdi.

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