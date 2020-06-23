



"TARİH SENİ KARA SAYFALARINA YAZDI"

Bir sosyal medya kullanıcısı da "Türk basketbolunun gördüğü en iyi antrenör #Obradovic yolun açık olsun her şey için teşekkür ederiz. Ali Koç sen bu kulübü her dalda bitirmeye yemin ettin ama tarih seni kara sayfalarına yazdı şımarık züppe. #AliKocİstifa" sözleriye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.