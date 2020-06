Fenerbahçe Beko, 2015-2016 sezonundan beri Fenerbahçe forması giyen Basketbolcu Gigi Datome ile karşılıklı olarak anlaşılarak, yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İŞTE O AÇIKLAMA

BİR AÇIKLAMA DA DATOME'DEN

Fenerbahçe'nin resmi açıklaması sonrası 32 yaşındaki İtalyan yıldız Gigi Datome Instagram hesabından Fenerbahçe taraftarlarına veda etti. Datome şu sözleri kullandı:

Fenerbahçe oyuncusu olarak yaptığım ilk paylaşımı tekrar okudum, beş yıl önceydi. Mümkün olan en üst seviye ve hedefler için oynamak, takımımın alacağı sonuçlara en iyi şekilde katkı vermek istiyordum.

Geride kalan beş yıl hepsini kapsadı. Hem de en yoğun ve tatminkar şekilde... Yalnızca dokuz kupa, peş peşe dört Final Four ve elbette 2017 yılındaki EuroLeague şampiyonluğu açısından değil. Sadece aldığımız keyif ve beni her zaman çocukları ve gurur kaynakları gibi hissettiren sevgili taraftarlarımıza yaşattıklarımız açısından da değil. Ama asıl olarak, buraya ilk geldiğim andan itibaren hissettiğim aidiyet duygusu olarak... Fenerbahçe'ye, İstanbul'a ve hatta Türkiye'ye ait her mutlululuğu, her başarıyı ve her tatmini benimmiş gibi hissettim. Çünkü Fenerbahçe, İstanbul ve Türkiye benim bir parçam oldu.