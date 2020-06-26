Fenerbahçeli taraftarlar 7 harika sezonun ardından efsane coach Zeljko Obradovic'in takımdan ayrılışı kabullenmekte zorlanırken, Başkan Ali Koç ve yönetiminin takımın başına getirmek istediği isme de büyük tepki gösterdi. Sanal alemi adeta bombardımana tutan Sarı-Lacivertli taraftalar, "Obra'nın ardından kim gelse gölgesinde kalırdı. Ama 5 milyonluk bütçeyle Ertuğrul Erdoğan'a takım kurdurmak vizyonsuzluğun ta kendisi" yorumunda bulundular.
Bazı taraftarlar da "Tahir Karapınar'ı Fener'e hoca yapmıştı. Şaşırmamak lazım" ifadelerini kullandılar. Gelen tepkilerin ardından yönetimin basketbolda nasıl bir yol takip edeceği herkesin merak konusu oldu.
ERTUĞRUL ERDOĞAN FENER'E YABANCI DEĞİL
Ertuğrul Erdoğan uzun yıllar F.Bahçe'de yardımcı coach'luk yaptı. 2010'de Tanjevic hastalanınca onun yerini aldı ve finalde Efes'i devirerek takımı şampiyon yaptı.