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    • 30.06.2020 13:36
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    Son dakika: - maçının hakemi oldu

    Son dakika haberine göre Süper Lig'in 30. haftasının en kritik mücadelesi olan - maçının hakemi olarak açıklandı.

    Derbinin hakemi belli oldu

    Süper Lig'in 30. haftası birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. Haftanın öne çıkan karşılaşmasında ise , sahasında 'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi mücadelenin hakemi de belli oldu. Buna göre, dev derbide tecrübeli hakem görev yapacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise, Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Serkan Tokat üstlenecek.

    30. HAFTANIN PROGRAMI VE HAKEMLERİ ŞÖYLE:

    3 Temmuz Cuma:
    21.00 Yukatel Denizli-Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya

    4 Temmuz Cumartesi:
    18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

    18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

    21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

    21.00 Fenerbahçe-Göztepe: Bahattin Şimşek

    5 Temmuz Pazar:
    18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Atilla Karaoğlan

    21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

    21.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

    6 Temmuz Pazartesi:
    21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

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