Süper Lig'in 30. haftası birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. Haftanın öne çıkan karşılaşmasında ise Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi mücadelenin hakemi de belli oldu. Buna göre, dev derbide tecrübeli hakem Cüneyt Çakır görev yapacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise, Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Serkan Tokat üstlenecek.

30. HAFTANIN PROGRAMI VE HAKEMLERİ ŞÖYLE:

3 Temmuz Cuma:

21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya

4 Temmuz Cumartesi:

18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Fenerbahçe-Göztepe: Bahattin Şimşek

5 Temmuz Pazar:

18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Atilla Karaoğlan

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

21.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

6 Temmuz Pazartesi:

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: Arda Kardeşler