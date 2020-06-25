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    • 26.06.2020 00:05
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    Son dakika: Başkanı Ağaoğlu ve Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'nu 'ye sevk edildi

    Son dakika haberine göre, Hukuk Müşavirliği, Kulübü Başkanı ile Alanyaspor Kulübü Başkanı 'nu tedbirli olarak 'ye sevk etti.

    Trabzonspor-Alanyaspor maçı hakkında flaş karar

    Türkiye Futbol Federasyonu () Hukuk Müşavirliği, Kulübü Başkanı ile Alanyaspor Kulübü Başkanı 'nu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

    TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili iki kulübün başkanı ile yöneticilerinin PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

    Ahmet Ağaoğlu'nun sportmenliğe aykırı hareketi, talimatlara aykırı hareketleri ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

    Hasan Çavuşoğlu'nun ise sportmenliğe aykırı hareketleri ve sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

    Ayrıca Trabzonspor'dan 3, Alanyaspor'dan ise 2 idarecinin tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi. Bordo-mavili kulüpten Ertuğrul Doğan, Yusuf Hayırlıoğlu ve Emin Kahraman, turuncu-yeşilli kulüpten de Fatih Göçmenoğulları ile Muhammet Abdulkadir Ak'ın PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

    Aytemiz Alanyaspor müsabakasında kırmızı kart gören Trabzonspor'un İranlı oyuncusu Majid Hosseini'nin de kural dışı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildiği kaydedildi.

    Öte yandan, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un da saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildikleri belirtildi.

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