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    • 26.06.2020 00:34
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    Son dakika: , 'de şampiyon oldu!

    'de, lider sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. En son 1990'da lider tamamlayan Liverpool, 30 yıllık hasretine son vererek şampiyonluk sayısını 19'a çıkardı.

    Liverpool şampiyon

    'de, lider sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

    Liverpool, en yakın rakibi 'nin, deplasmanda 'ye 2-1 yenilmesinin ardından Premier Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonluğuna ulaştı.

    30 YILLIK HASRET SON BULDU
    Manchester City'nin 23 puan önünde ilk sırada yer alan ekip, şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemiş oldu.

    En son 1990'da lider tamamlayan Liverpool, 30 yıllık hasretine son vererek şampiyonluk sayısını 19'a çıkardı.

    ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMI
    Liverpool şampiyonluğu Twitter'dan yaptığı paylaşımla kutladı.

    Haberler Spor Son dakika: Liverpool, İngiltere Premier Lig'de şampiyon oldu!
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