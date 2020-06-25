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    • 25.06.2020 23:16
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    ile olan sözleşmesi sona erecek olan 'ın yeni takımı belli oldu

    ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 'ın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli sol bek oyuncusu, Medipol 'le anlaşma sağladı.



    Uzun yıllar Fenerbahçe formasını terleten ve kaptanlığa kadar yükselen Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu.



    8 yıldır Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesinin sonuna gelen Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı. NTV Spor'da yer alan habere göre; 30 yaşındaki sol bekin, sezonun sona ermesinin ardından yeni takımıyla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacağı aktarıldı.



    2012'de Kayserispor'dan 3.75 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Hasan Ali, 240 maçta 8 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.
    Haberler Spor Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu
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