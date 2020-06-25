



8 yıldır Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesinin sonuna gelen Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı. NTV Spor'da yer alan habere göre; 30 yaşındaki sol bekin, sezonun sona ermesinin ardından yeni takımıyla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacağı aktarıldı.