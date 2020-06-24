

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaşanan büyük hakem hataları ve Alanya'da yaşanan gerilimi A Spor canlı yayınında Yunus Emre Sel'e değerlendirdi. İşte Ağaoğlu'nun flaş sözleri: "30-35 yıldır futbolun içindeyim. Gergin bir maç bekliyordum ama bu kadarını tahmin etmemiştim."

bitimiyle beraber Alanyaspor tarafından hakaretler başladı. Ben de bu sözleri aynı şekilde iade ettim. Ancak stattan tam çıkarken annemize küfür ettiler ve orada film koptu."Başkanı 'Bana vurmaya kalktı' demiş. Vurmaya kalksam burnumun dibindeydi. Bizim de elimiz boş değil. Alanya Başkanı'nın 'Ağabeyime küfür ettiniz' iddiası tamamen asılsız."Bey'i (Çavuşoğlu) 15 yıldır tanırım. Aşırı şekilde saygı duyduğum bir insan. Alanyaspor yöneticisi bana 'Şampiyon mu olacaksınız lan yavşak herifler' deyince ortalık karıştı."kendi adıma camiamdan, ülkemiz insanlarından özür diliyorum. Hoş değildi… Yerel gazetelerdeki iddialar ve ilişki yumağı çok sıkıntılı. TFF içinde paralel bir yapılanma mı var?Başkan Ağaoğlu olayların başrolünde olan Alanyaspor Kulüp Müdürü Muhammed Ak için, "Kendisi Başakşehir hayranı çıktı" ifadesini kullandı. Ak'ın sosyal medyada Başakşehir ile ilgili paylaşımları beğendiği belirlendi.Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun alkollü olmakla suçladığı Ahmet Ağaoğlu uçak Trabzon 'a iner inmez alkol testi yaptırdı. Ağaoğlu'nun test sonucu 'sıfır promil' yani 'alkol yok' çıktı.Ağaoğlu, "Anamdan doğduğumdan beri ağzıma alkol sürmedim" dedi.saniyede yediği golle Alanyaspor'la 2-2 berabere kalan ve liderliği Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor şampiyonluğa inanıyor. Gecenin geç saatlerinde havalimanına akın eden Bordo-Mavili taraftarlar takımı adeta bağrına bastı."Şampiyon Trabzonspor" tezahüratlarıyla ortalığı inleten taraftarlar, başta Sörloth, Uğurcan, Ekuban ve Novak olmak üzere futbolculara çok büyük destek verdi.