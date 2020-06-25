Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    medyası Alanya Başkanına yüklendi: Seni kim motive etti!

    Alanya Başkanını eleştiren gazeteler, 'Seni kim motive etti Hasan?' başlığını atarak Gümüşdağ'ı da işaret etti. Gazeteler için "Hırsından kart gördü" derken, Çavuşoğlu'nun maçına ekstra prim verdiğini iddia etti.

    Seni kim motive etti!
    Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, 'de Aytemiz ile spor arasında oynanan ve 2-2 sona eren maç sonrası tepkilerine devam ediyor. Ortak manşetle çıkan gazeteler, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu eleştirerek, 'Seni kim motive etti Hasan?' başlığını attı. Gazeteler, Başkanı 'ın da bu süreçte etkili olduğuna vurgu yaptı.



    2010-2011 SEZONUN BİREBİR KOPYASI
    İşte o ifadeler: Alanya'da yaşananlar 2010-11 sezonunda 'un oynadığı maçının kopyasıydı! Kulübede hırstan kart gören , sahada koşmaktan kusacak hale gelen Efecan, maç öncesi ve devre arasında soyunma odasına giderek ekstra prim açıkladığı iddialarının odağındaki Hasan Çavuşoğlu…



    Hasan Çavuşoğlu

    CEVABINI BİLİYORUZ AMA SORUYORUZ!
    Alanyaspor'un bu maça yüksek motivasyonla çıkmasının bizler sebebini biliyoruz da yine de sormak istiyoruz; Başakşehir maçında takımın sahada yürürken, futbolcularını Trabzonspor'a karşı bu kadar ateşleyen neydi? Maç sonrası yaşananlardan da anlaşılıyor ki; 'de futbol sadece Trabzonspor'a karşı oynanan bir oyun!



    Alanyaspor'un Erol Bulut'un Trabzonspor maçına Turuncu-Mavi renklerle çıkması büyük eleştiri almıştı.

    Haberler Spor Trabzon medyası Alanya Başkanına yüklendi: Seni kim motive etti!
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri