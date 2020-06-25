Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan ve 2-2 sona eren maç sonrası tepkilerine devam ediyor. Ortak manşetle çıkan gazeteler, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu eleştirerek, 'Seni kim motive etti Hasan?' başlığını attı. Gazeteler, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da bu süreçte etkili olduğuna vurgu yaptı.
2010-2011 SEZONUN BİREBİR KOPYASI
İşte o ifadeler: Alanya'da yaşananlar 2010-11 sezonunda Trabzonspor'un oynadığı Eskişehirspor maçının kopyasıydı! Kulübede hırstan kart gören Erol Bulut, sahada koşmaktan kusacak hale gelen Efecan, maç öncesi ve devre arasında soyunma odasına giderek ekstra prim açıkladığı iddialarının odağındaki Hasan Çavuşoğlu…
Hasan Çavuşoğlu
CEVABINI BİLİYORUZ AMA SORUYORUZ!
Alanyaspor'un bu maça yüksek motivasyonla çıkmasının bizler sebebini biliyoruz da yine de sormak istiyoruz; Başakşehir maçında takımın sahada yürürken, futbolcularını Trabzonspor'a karşı bu kadar ateşleyen neydi? Maç sonrası yaşananlardan da anlaşılıyor ki; Türkiye'de futbol sadece Trabzonspor'a karşı oynanan bir oyun!
Alanyaspor'un Teknik Direktörü Erol Bulut'un Trabzonspor maçına Turuncu-Mavi renklerle çıkması büyük eleştiri almıştı.
2010-2011 SEZONUN BİREBİR KOPYASI
İşte o ifadeler: Alanya'da yaşananlar 2010-11 sezonunda Trabzonspor'un oynadığı Eskişehirspor maçının kopyasıydı! Kulübede hırstan kart gören Erol Bulut, sahada koşmaktan kusacak hale gelen Efecan, maç öncesi ve devre arasında soyunma odasına giderek ekstra prim açıkladığı iddialarının odağındaki Hasan Çavuşoğlu…
Hasan Çavuşoğlu
CEVABINI BİLİYORUZ AMA SORUYORUZ!
Alanyaspor'un bu maça yüksek motivasyonla çıkmasının bizler sebebini biliyoruz da yine de sormak istiyoruz; Başakşehir maçında takımın sahada yürürken, futbolcularını Trabzonspor'a karşı bu kadar ateşleyen neydi? Maç sonrası yaşananlardan da anlaşılıyor ki; Türkiye'de futbol sadece Trabzonspor'a karşı oynanan bir oyun!
Alanyaspor'un Teknik Direktörü Erol Bulut'un Trabzonspor maçına Turuncu-Mavi renklerle çıkması büyük eleştiri almıştı.