Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshederek sarı lacivertli kulüpten olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse'nin son paylaşımı gündem oldu. İstanbul'dan ayrılarak ülkesine giden Alman futbolcu, Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart'ın tesislerinden bir video paylaştı.