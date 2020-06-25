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    • 25.06.2020 17:23
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    'yle davalık olmuştu | tesislerden paylaştı! Yeni takımı...

    'nin büyük umutlarla transfer ettiği , geçtiğimiz günlerde kendisine ödeme yapılmadığını söyleyerek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada konu hakkında hukuki süreç başlatılacağı belirtilmişti. Sarı-lacivertli kulüple mahkemelik olan Alman futbolcu, yeni takım arayışlarına başladı. Kruse, Alman kulübü Stuttgart'ın antrenman tesislerinden paylaşım yaptı.

    Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshederek sarı lacivertli kulüpten olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse'nin son paylaşımı gündem oldu. İstanbul'dan ayrılarak ülkesine giden Alman futbolcu, Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart'ın tesislerinden bir video paylaştı.

    Paylaşımlara göre sabah saatlerinde araba ile seyahat eden Max Kruse, daha sonra kulüp tesislerine giderek ofisin zilini çaldı.

    TRANSFER GÖRÜŞMESİ Mİ YAPIYOR?

    Alman basını, tecrübeli oyuncunun bu ziyareti esnasında Stuttgart yetkilileriyle bir takım transfer görüşmeleri gerçekleştirdiğini öne sürdü.

    Bundesliga 2'de geride kalan 33 haftada topladığı 58 puanla lider Arminia Bielefeld'ın ardından ikinci sırada yer alan VFB Stuttgart, yeni sezonda Bundesliga'da mücadele edecek.
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