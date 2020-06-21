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Fenerbahçe'de Max Kruse krizinin perde arkası bambaşkaymış! Meğer Max Kruse...

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Max Kruse, geçtiğimiz günlerde alacaklarının ödenmediğini iddia ederek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş, konu ile alakalı sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada yargı yoluna başvurulacağı açıklanmıştı. Söz konusu olayın ardından Max Kruse hakkında tesislere nargile soktuğu ve bu sebepten yangın çıktığı iddiaları da önceki haftalarda gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu konu hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

21.06.2020 16:39 - Son Güncelleme: 21.06.2020 16:39
Fenerbahçe'de Max Kruse krizinin perde arkası bambaşkaymış! Meğer Max Kruse...

Fenerbahçe ile Alman futbolcu Max Kruse'nin yolları ayılırken, Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi Fenerbahçe camiasından büyük tepki çekmişti.

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Fenerbahçe'de Max Kruse krizinin perde arkası bambaşkaymış! Meğer Max Kruse...

Yönetim, resmi siteden yaptığı açıklama ile haklarını FIFA'da arayacaklarını ve haklı taraf olduklarının altını çizerek, Kruse hakkında çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı.

Fenerbahçe'de Max Kruse krizinin perde arkası bambaşkaymış! Meğer Max Kruse...

Pandemi sonrası Kruse'nin tamamen kimlik değiştirdiği, hatta Can Bartu Tesisleri'nde antrenmana çıkarılamayan Kruse'nin, Riva kampına dahil edilmesine rağmen sahaya adımını atmadığı belirtilmişti.

Fenerbahçe'de Max Kruse krizinin perde arkası bambaşkaymış! Meğer Max Kruse...

Riva Tesisleri'nde bir gece yarısı yaşandığı iddia edilen olay ise gündeme damga vurmuştu. İddiaya göre tüm takım istirahat halindeyken saat 01:00 civarında Riva Tesisleri'nin yangın alarmı çalıştı...

Fenerbahçe'de Max Kruse krizinin perde arkası bambaşkaymış! Meğer Max Kruse...

Hemen ardından tesislerde "Lütfen binayı terk edin" şeklinde anons yapıldı. TFF personeli binayı terk ederken, futbolcular kendilerini panik halinde odaların bulunduğu koridora attı.

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