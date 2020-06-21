Fenerbahçe'de Max Kruse krizinin perde arkası bambaşkaymış! Meğer Max Kruse...
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Max Kruse, geçtiğimiz günlerde alacaklarının ödenmediğini iddia ederek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş, konu ile alakalı sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada yargı yoluna başvurulacağı açıklanmıştı. Söz konusu olayın ardından Max Kruse hakkında tesislere nargile soktuğu ve bu sebepten yangın çıktığı iddiaları da önceki haftalarda gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu konu hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...
21.06.2020 16:39
- Son Güncelleme: 21.06.2020 16:39
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