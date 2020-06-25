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    • 25.06.2020 18:21
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    Son dakika: 'de sakatlandı

    Son dakika haberine göre, tecrübeli futbolcu 'nin sakatlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

    F.Bahçe'de tecrübeli isim sakatlandı

    Süper Lig'in 29'uncu haftsında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek 'de sakatlık yaşadı.

    Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından; kuvvet, çabukluk ve pas çalışması yaptı. Sarı-lacivertliler antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçla tamamladı.




    TEDAVİSİNE BAŞLANDI
    BtcTurk Yeni Malatyaspor için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte ağrı hisseden Tolga Ciğerci'nin yapılan kontrolleri sonrası sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edildiği ifade edilirken tedavisine başlandığı belirtildi.

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