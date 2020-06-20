



KRUSE'Yİ TAKVİM'DEN TAKİP EDİN!

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Kruse'nin bu hamlesi TAKVİM okurları için sürpriz olmadı. Kruse'nin Riva kampındaki nargile skandalını, indirim teklifini geri çevirmesini ve Almanya'da takım araması dışında kaptan Emre Belözoğlu ile olan diyaloğunu da TAKVİM gazetesi okurlarına duyurmuştu. Fener'e imza atmadan önce kumar sorunuyla gündeme gelen Kruse'nin ayrılığının başlangıcı ise nargileden oldu!