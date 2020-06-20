Fenerbahçe ile olan sözleşmesini parasını alamadığı gerekçesi ile önceki gün fesheden Max Kruse ile ilgili her gün yeni bir detay çıkıyor... Alman futbolcunun TFF'nin Riva tesislerinde yaptığı "nargile" skandalının perde arkasında büyük bir tartışma yaşandığı belirlendi.
SKANDALIN ADI KRUSE
Riva kampında bir anda yangın alarmı çalınca çalışanlar büyük panik yaşamıştı. Alarmın nedeninin ise Kruse'nin odasında içtiği nargile olduğu ortaya çıkınca da skandal patlak vermişti.
VOLKAN DEMİREL AFFETMEDİ!
Fenerli kurmaylar büyük tepki gösterirken Kruse ile direkt olarak tartışan kişinin Volkan Demirel olduğu ortaya çıktı. Volkan'ın sözlerine Kruse'nin de karşılık verdiği öğrenildi.
SEN HANGİ DÜNYADASIN
Volkan Demirel'in Alman futbolcuya, "Bu kadar gamsızlık fazla oluyor. Sen hangi dünyada yaşıyorsun" diye çıkıştığı tartışmanın büyüdüğü ve Volkan'ın çok zor sakinleştirildiği öğrenildi.
KRUSE EMRE İLE DE TARTIŞTI
Yaşanan nargile skandalının ardından futbolun başına getirilen kaptan Emre Belözoğlu'ndan da uyarılar alan Kruse, Emre'ye "Futbolcu musun yoksa yönetici mi" diye karşılık vermişti.
KRUSE'Yİ TAKVİM'DEN TAKİP EDİN!
Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Kruse'nin bu hamlesi TAKVİM okurları için sürpriz olmadı. Kruse'nin Riva kampındaki nargile skandalını, indirim teklifini geri çevirmesini ve Almanya'da takım araması dışında kaptan Emre Belözoğlu ile olan diyaloğunu da TAKVİM gazetesi okurlarına duyurmuştu. Fener'e imza atmadan önce kumar sorunuyla gündeme gelen Kruse'nin ayrılığının başlangıcı ise nargileden oldu!