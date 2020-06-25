AVUSTRALYA'DA DA BENZER BİR OLAY YAŞANDI

Bu ay başında Avustralya'da da benzer bir olay yaşanmış ve National Rugby League'de (Ulusal Ragbi Ligi) Penrith Panthers'ın Newcastle Knights ile bir araya geldiği maçta Britanyalı seri katil Harold Shipman'ın fotoğrafının da tribünlerde yer aldığı ortaya çıkmıştı. Bu iki olay üzerine bu uygulamaya giden kulüplerin fotoğrafları daha sıkı denetlemesi gerektiği de gün yüzüne çıktı.