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Şampiyonluğa zaten hasrettik. Şimdi de kalelerimiz tek tek yıkılıyor…



Karmaşa kaos hep bizde. Ali Koç çaresiz görünüyor.



Yenilgi bir tarafa. Fener sahada böyle mi yönetilir?



Ali Koç'la tarih yazacaktı. Tarih Ali Koç'u yazacak!



Takımdan çok yönetimin yardıma ihtiyaca var….



Başkanın bahanesini dinleyecek taraftar kalmadı. Artık sıfır tolerans.