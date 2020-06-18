Salı gecesi Trabzonspor'a 3-1 yenilerek ligin ardından kupaya da havlu atan Fenerbahçe, küme düşme tehlikesi yaşadığı geçen sezonun ardından bu sezonu da hatırlamak istemeyecek. Kupasız geçen 6. sezonu da tamamlamakla birlikte 2 önemli yenilmezlik serisini de tarihe gömüldü.
FENERLİ'YE ŞOK ÜSTÜNE ŞOK
Fenerbahçe önce lig maçında Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilerek evindeki 20 yıllık yenilmezlik serisini kaybetti. Bu şoka alışmaya çalışan Fenerbahçe 2. şokla karşı karşıya geldi.
KADIKÖY KALESİ YIKILDI…
Sarı-lacivertliler salı gecesi de Trabzon'a 3-1 yenilerek sadece Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmekle kalmadı Bordo-Mavili kulübü karşı evindeki 23 yıllık yenilmezlik serisini kaybetti.
HEDEFTE KOÇ VE YÖNETİM VAR
Ali Koç yıkım yaşayan taraftarın hedefindeki isim oldu. Sanal alemde Sarı- Lacivertli taraftarlar tarafından adeta topa tutulan Başkan Ali Koç yönetimin kredisi sıfırı tüketmiş durumda.
Twitter;
Şampiyonluğa zaten hasrettik. Şimdi de kalelerimiz tek tek yıkılıyor…
Karmaşa kaos hep bizde. Ali Koç çaresiz görünüyor.
Yenilgi bir tarafa. Fener sahada böyle mi yönetilir?
Ali Koç'la tarih yazacaktı. Tarih Ali Koç'u yazacak!
Takımdan çok yönetimin yardıma ihtiyaca var….
Başkanın bahanesini dinleyecek taraftar kalmadı. Artık sıfır tolerans.
BAŞKAN ALİ KOÇ PFDK'YA SEVKEDİLDİ
TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü ve başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Yapılan açıklamada Ali Koç'un FB TV'de yapmış olduğu sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 38. Madde uyarınca PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.