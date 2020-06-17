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    • 18.06.2020 01:29
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    'de , 'i 3 golle geçti

    'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 100 günlük aranın ardından oynanan maçta , 'i 3-0 yendi.

    Manchester City, Arsenal'i 3 golle geçti

    Ligde ikinci sırada yer alan , Etihad Stadı'nda ekibi 'i konuk etti. Manchester City, maçın ilk yarısını 'in 45+2'nci dakikada attığı golle önde kapadı.

    İkinci yarıya hızlı başlayan Manchester City, 52. dakikada Kevin de Bruyne'nin penaltıdan attığı golle 2-0 öne geçti.

    Manchester City, 90+2'nci dakikada Phil Foden'in attığı golle müsabakadan 3-0 galip ayrıldı. Konuk ekip Arsenal'de maçın 49. dakikasında kırmızı kart gördü.

    Manchester City'de Türk asıllı Alman oyuncu 90 dakika boyunca sahada kaldı.

    Bu sonuçla Manchester City puanını 60'a çıkarırken, Arsenal ise 40 puanda kaldı.

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