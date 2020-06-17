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    • Spor
    • 17.06.2020 Gazete
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    Kusursuz Fırtına! ’de Fener’i 23 yıl sonra yendi, finale yükseldi

    Ligde 36 yıl sonra şampiyonluğa koşan evinde 2-1 yendiği 'yi deplasmanda 3-1 mağlup edip kupada finale yükseldi. Sörloth (2) ve Novak'ın golleriyle ezeli rakibini dize getiren Bordo-Mavililer çifte kupa yolunda önem li bir engeli daha geçti... F.Bahçe ise yine taraftarlarını kahretti.


    Hem ligde hem kupada Fırtına!.. Süper Lig'de zirvede bulunan dün de Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Bordo-Mavililer evinde 2-1 yendiği Fenerbahçe'yi Kadıköy'de de 3-1 yenmeyi başardı. Trabzonspor böylece Fenerbahçe deplasmanında 23 yıl sonra ilk kez kazandı. Sarı-Lacivertliler ise bu sezon da kupasız kaldı.


    DENİZ TÜRÜÇ SÜPER VURDU
    6. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ekuban'ın süper pasında Sörloth'un çaprazdan vuruşu Serdar Aziz'e çarpıp ağlara gitti: 0-1. 42. dakikada soldan Hasan Ali ortaladı, Deniz mükemmel vurdu: 1-1.


    CALEB EKUBAN 'AL DA AT' DEDİ
    83. dakikada gecenin yıldızı Ekuban getirdi, "al da at" dedi... Sörloth boş kaleye golü attı: 1-2.


    Uzatma dakikalarında bu kez sahneye Novak çıktı. Trabzonspor 3-1 kazanarak finale turladı.

    TRİBÜNE KOŞTULAR!
    Kadıköy deplasmanında kazanarak finale yükselen Trabzonspor'da futbolcular çok büyük bir sevinç yaşadı. Bordo-Mavililer karşılaşma bitiminde sanki statta seyirci varmış gibi deplasman tribününe koştu.



    FENER'E 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR
    Dün gece 'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor ezeli rakibine son 9 resmi maçta da kaybetmedi. Bordo-Mavililer bu maçların 4'ün kazanmayı bildi.

    RAKİP YARIN BELLİ OLACAK
    Trabzon'un finaldeki rakibi yarın Alanya- maçıyla belli olacak. İlk maçı Alanya deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

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