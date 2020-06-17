Hem ligde hem kupada Fırtına!.. Süper Lig'de zirvede bulunan Trabzonspor dün de Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Bordo-Mavililer evinde 2-1 yendiği Fenerbahçe'yi Kadıköy'de de 3-1 yenmeyi başardı. Trabzonspor böylece Fenerbahçe deplasmanında 23 yıl sonra ilk kez kazandı. Sarı-Lacivertliler ise bu sezon da kupasız kaldı.
DENİZ TÜRÜÇ SÜPER VURDU
6. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ekuban'ın süper pasında Sörloth'un çaprazdan vuruşu Serdar Aziz'e çarpıp ağlara gitti: 0-1. 42. dakikada soldan Hasan Ali ortaladı, Deniz mükemmel vurdu: 1-1.
CALEB EKUBAN 'AL DA AT' DEDİ
83. dakikada gecenin yıldızı Ekuban getirdi, "al da at" dedi... Sörloth boş kaleye golü attı: 1-2.
Uzatma dakikalarında bu kez sahneye Novak çıktı. Trabzonspor 3-1 kazanarak finale turladı.
TRİBÜNE KOŞTULAR!
Kadıköy deplasmanında kazanarak finale yükselen Trabzonspor'da futbolcular çok büyük bir sevinç yaşadı. Bordo-Mavililer karşılaşma bitiminde sanki statta seyirci varmış gibi deplasman tribününe koştu.
FENER'E 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Dün gece Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor ezeli rakibine son 9 resmi maçta da kaybetmedi. Bordo-Mavililer bu maçların 4'ün kazanmayı bildi.
RAKİP YARIN BELLİ OLACAK
Trabzon'un finaldeki rakibi yarın Alanya- Antalya maçıyla belli olacak. İlk maçı Alanya deplasmanda 1-0 kazanmıştı.