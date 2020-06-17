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Fenerbahçe-Trabzonspor maçına damga vuran telefon görüşmesi! Emre Belözoğlu Volkan Demirel'i aradı ve...

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde; Trabzonspor, ilk maçta 2-1 yendiği Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi. Fakat geceye damga vuran Volkan Demirel'in telefon görüşmesi yaptığı o anlar oldu. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel'i arayarak bir talimat verdi. Demirel ise bunu Tahir Karapınar'a iletti. İşte o konuşmanın perde arkası ve detaylar...

17.06.2020 10:55 - Son Güncelleme: 17.06.2020 10:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





