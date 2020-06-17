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Fenerbahçe-Trabzonspor maçına damga vuran telefon görüşmesi! Emre Belözoğlu Volkan Demirel'i aradı ve...
Fenerbahçe-Trabzonspor maçına damga vuran telefon görüşmesi! Emre Belözoğlu Volkan Demirel'i aradı ve...
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde; Trabzonspor, ilk maçta 2-1 yendiği Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi. Fakat geceye damga vuran Volkan Demirel'in telefon görüşmesi yaptığı o anlar oldu. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel'i arayarak bir talimat verdi. Demirel ise bunu Tahir Karapınar'a iletti. İşte o konuşmanın perde arkası ve detaylar...
17.06.2020 10:55
- Son Güncelleme: 17.06.2020 10:55
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında dün gece Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe kupadan elendi.
Büyük umutlarla başladığı sezonda üstü üste puan kayıplarıyla önce lige havlu atan Sarı-Lacivertliler dün gece de kupaya veda edince kötü performansını devam ettirdi.
2014'TE ALINAN SÜPER KUPA SON KUPA!
Taraftarlarını bir kez daha mutsuz eden Sarı- Lacivertliler son kupayı 2014 yılının Ağustos ayında kaldırmıştı. Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı penaltı atışlarıyla deviren Fenerbahçe o günden bu yana futbol branşında kupa sevinci yaşayamadı.
FENER TARAFTARI KOÇ'U İSTİFAYA ÇAĞIRDI
Kupaya veda eden Fenerbahçe, sezon sonunda Avrupa umutlarını büyük oranda zora soktu. Sarı-Lacivertli taraftarlar dünkü yenilgi sonrası isyan bayrağını açtı. Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya çağırdı. Yönetimin kredisinin bittiği vurgulandı
SERDAR AZİZ ÇIKTI SAVUNMA ÇÖKTÜ
Fenerbahçe'de 2. yarıda skor 1-1'ken sakatlanan Serdar Aziz, oyundan çıkınca savunmanın dengesi bozuldu. Ardından gelen Trabzon'un 2 golü umutları tüketti.