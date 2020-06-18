73. kez düzenlenen İtalya Kupası finali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde Roma Olimpiyat Stadı'nda tarihte ilk kez boş tribünlere karşı oynandı.
Hakem Daniele Doveri'nin yönettiği karşılaşma öncesinde Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni kurallar gereği uzatmalar oynatılmadı ve dev finalde direkt olarak penaltılara geçildi.
Karşılaşmaya Juventus baskılı başlarken, Napoli 20. dakikadan sonra oyunda dengeyi kurdu. Napoli, ilk yarının son anlarında Juventus kalesinde tehlikeli gol pozisyonları bulmasına karşın, devreye golsüz eşitlikle gidildi.
Mücadelenin ikinci yarısı, iki takımın kontrollü oyununa sahne olurken, mücadelenin son anlarında Napoli, Buffon ve direk engelini aşamayınca karşılaşma 0-0 sona erdi. Maçın normal süresinde eşitlik bozulmayınca alınan yeni kurallar çerçevesinde doğrudan penaltı atışlarına gidildi.
Penaltı atışlarında, Juventuslu Dybala ve Danilo golü bulamazken Napoli, Insigne, Politano, Maksimovic ve Milik ile kullandığı 4 atışı gole çevirerek, maçın kazananı oldu.
Rakibi Juventus'a penaltı atışlarında 4-2'lik üstünlük kuran Napoli, İtalya Kupası'nı kazandı. Bu kupayı en son 2013-2014 sezonunda kazanan Napoli, bu sonuçla müzesindeki İtalya Kupası sayısını 6'ya çıkardı.
Karşılaşma sonunda Napoli takımı büyük sevinç yaşarken, teknik direktör Gennaro Gattuso'yu omuzlara alıp havaya fırlattı. Napoli, kazandığı İtalya Kupası sayısını 6'ya yükseltirken Cristiano Ronaldolu Torino ekibi, 13'te kaldı.
Napoli sokaklarında ise kazanılan İtalya Kupası sonrası istenmeyen görüntüler yaşandı. Koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeyen taraftarlar kutlama yaptı.