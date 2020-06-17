Lig'in 27. Haftasında Çaykur Rize 'ye 2-0 yenilen Galatasaray 'da planlar altüst oldu… Rize'de 3 puan bırakan Cimbom'da hem şampiyonluk hesabı şaştı hem deiddi sakatlıklar yaşadı. Muslera 'nın sakatlanması önümüzdeki sezonun planlamasını sekteye uğrattı. Zirvenin 6 puan gerisinde olanAslan, yarışta ağır bir yara aldı.Muslera'nın sakatlığı sebebiyle sahadaki en büyük kozundan faydalanamayacak. Ayrıca Muslera'nın en az 6 ay forma giyemeyecek olması sebebiyle Sarı-Kırmızılılar, bu yaz kaleye transfer yapacak. Bu durum bütçe sorunu yaşayan Aslan'a ekstra bir yük çıkaracak.ortalama 8 ay sonra formasına kavuşacak olması sebebiyle Galatasaray, tam 9 yıl sonra as kaleci arayışna girecek. Sarı-Kırmızılılar, Rize maçında sakatlanan bir diğer oyuncusu Andone ile ise yollarını ayırcak. Rumen golcü kiralık geldiği Brighton'a geri dönecek.Rize maçında kaval kemiği iki yerden kırılan Muslera dün başarılı bir operasyon geçirdi. Uruguaylı kaleci 6-8 ay sahalardan uzak kalacak.ameliyatın ardından Fatih Terim , Muslera'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Terim, "Eksikliğini hissedeceğiz. Allah beterinden saklasın" dedi. Muslera'yı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da ziyaret etti.geçen ameliyatın ardından Fernando Muslera'nın odasına 34. doğum günü pastası getirildi.



Uruguaylı file bekçisi, bu jestin ardıdan duygusal anlar yaşadı.

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan dün takım arkadaşı Muslera'yı ameliyat olduğu hastanede ziyaret etti. Selçuk hastane girişinde yaptığı açıklamada, "Rize'de hakkımızın yenildiğini düşünüyoruz. Ama asla pes etmeyeceğiz" diye konuştu.