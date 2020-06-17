Süper Lig'in 27. Haftasında Çaykur Rize'ye 2-0 yenilen Galatasaray'da planlar altüst oldu… Rize'de 3 puan bırakan Cimbom'da hem şampiyonluk hesabı şaştı hem de Muslera ve Andone ciddi sakatlıklar yaşadı. Muslera'nın sakatlanması önümüzdeki sezonun planlamasını sekteye uğrattı. Zirvenin 6 puan gerisinde olan Muslera'sız Aslan, yarışta ağır bir yara aldı.
TRANSFERDE EKSTRA MALİYET...
G.Saray, Muslera'nın sakatlığı sebebiyle sahadaki en büyük kozundan faydalanamayacak. Ayrıca Muslera'nın en az 6 ay forma giyemeyecek olması sebebiyle Sarı-Kırmızılılar, bu yaz kaleye transfer yapacak. Bu durum bütçe sorunu yaşayan Aslan'a ekstra bir yük çıkaracak.
TAM 9 YIL SONRA AS KALECİ ALINACAK
Muslera'nın ortalama 8 ay sonra formasına kavuşacak olması sebebiyle Galatasaray, tam 9 yıl sonra as kaleci arayışna girecek. Sarı-Kırmızılılar, Rize maçında sakatlanan bir diğer oyuncusu Andone ile ise yollarını ayırcak. Rumen golcü kiralık geldiği Brighton'a geri dönecek.
FERNANDO MUSLERA'YA BAŞARILI OPERASYON
Rize maçında kaval kemiği iki yerden kırılan Muslera dün başarılı bir operasyon geçirdi. Uruguaylı kaleci 6-8 ay sahalardan uzak kalacak.
EKSİKLİĞİNİ HİSSEDECEĞİZ
Geçirdiği ameliyatın ardından Fatih Terim, Muslera'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Terim, "Eksikliğini hissedeceğiz. Allah beterinden saklasın" dedi. Muslera'yı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da ziyaret etti.
DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ!
Başarılı geçen ameliyatın ardından Fernando Muslera'nın odasına 34. doğum günü pastası getirildi.
RİZE MAÇINDA HAKKIMIZ YENDİ!
Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan dün takım arkadaşı Muslera'yı ameliyat olduğu hastanede ziyaret etti. Selçuk hastane girişinde yaptığı açıklamada, "Rize'de hakkımızın yenildiğini düşünüyoruz. Ama asla pes etmeyeceğiz" diye konuştu.
TRANSFERDE EKSTRA MALİYET...
G.Saray, Muslera'nın sakatlığı sebebiyle sahadaki en büyük kozundan faydalanamayacak. Ayrıca Muslera'nın en az 6 ay forma giyemeyecek olması sebebiyle Sarı-Kırmızılılar, bu yaz kaleye transfer yapacak. Bu durum bütçe sorunu yaşayan Aslan'a ekstra bir yük çıkaracak.
TAM 9 YIL SONRA AS KALECİ ALINACAK
Muslera'nın ortalama 8 ay sonra formasına kavuşacak olması sebebiyle Galatasaray, tam 9 yıl sonra as kaleci arayışna girecek. Sarı-Kırmızılılar, Rize maçında sakatlanan bir diğer oyuncusu Andone ile ise yollarını ayırcak. Rumen golcü kiralık geldiği Brighton'a geri dönecek.
FERNANDO MUSLERA'YA BAŞARILI OPERASYON
Rize maçında kaval kemiği iki yerden kırılan Muslera dün başarılı bir operasyon geçirdi. Uruguaylı kaleci 6-8 ay sahalardan uzak kalacak.
EKSİKLİĞİNİ HİSSEDECEĞİZ
Geçirdiği ameliyatın ardından Fatih Terim, Muslera'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Terim, "Eksikliğini hissedeceğiz. Allah beterinden saklasın" dedi. Muslera'yı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da ziyaret etti.
DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ!
Başarılı geçen ameliyatın ardından Fernando Muslera'nın odasına 34. doğum günü pastası getirildi.
Uruguaylı file bekçisi, bu jestin ardıdan duygusal anlar yaşadı.
RİZE MAÇINDA HAKKIMIZ YENDİ!
Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan dün takım arkadaşı Muslera'yı ameliyat olduğu hastanede ziyaret etti. Selçuk hastane girişinde yaptığı açıklamada, "Rize'de hakkımızın yenildiğini düşünüyoruz. Ama asla pes etmeyeceğiz" diye konuştu.