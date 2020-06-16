Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da, maçın 15'inci dakikasında sakatlanan ve ayağında iki kırık meydana gelen tecrübeli kaleci Muslera, bugün ameliyat edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastaneye gelerek yıldız kaleciyi ziyaret etti. Ziyaret sonrası Terim ve kulüp doktru Yener İnce açıklamalarda bulundu.

Terim'in açıklamaları şöyle;

Geldik hem doğum gününü kutladık, ziyaretimizi yaptık. Eşi ve kendisiyle oturduk. Olabilecek en iyi halde şu an. Muslera bizim için sadece kaleci olmaktan çok öte şeyler ifade ediyor bize. İnşallah aramıza en kısa sürede dönecek. Böyle durumlarda Allah beterinden saklasın demekten başka çare yok. Umarım en kısa sürede ayağa kalkar aramıza katılır.

"MUSLERA HERKES İÇİN ÖNEMLİ"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve diğer kulüplerin geçmiş olsun mesajlarını da değerlendiren Terim, "Gayet doğal. Muslera'yı aldığımızdan bu yana her türlü hareketiyle sevilen bir figür. Herkes için çok önemli. Hem sporculuğuyla hem de futboluyla herkesin sevgisini kazanmış biri. Bu konudaki hassasiyeti de başka hiçbir ülkede görmüyorum. Kendim yattığım zaman da aynısı olmuştu. Herkesin kanat germesi, güzel dileklerde bulunması hiçbir ülkede bulunacak bir şey değil. Muslera da bunu hak eden bir sporcu. Böyle bir futbolcuyu barındırdığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

YENER İNCE: 6 AYLIK BİR İYİLEŞME SÜRECİ BEKLİYORUZ

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce ise yaptığı açıklamada, "Gayet güzel bir ameliyat oldu. Son derece güzel bir ameliyat oldu. Kırık tabii çok şanssız bir sakatlık. Emre ile benzer bir sakatlık. Özellikle hastaneye çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ameliyat oldu. İyi durumda, herhangi bir sıkıntısı yok. Yarın veya öteki gün çıkabileceğiz hastaneden. Bu tip durumlarda süre vermek doğru olmaz. Öncelikle kırığın kaynaması, sonra da oyuncunun oynayabilir düzeye gelmesi lazım. Emre 6 ay gibi bir sürede dönmüştü. Muslera'da da aynı beklenti içindeyiz. Süre vermek doğru değil, sonuçta kaleci Muslera; belli bir takım şeyleri geri kazanması lazım. Beklediğimizden daha kısa süreceğine eminiz" dedi.

"YAŞIN BİR ETKİSİNİN OLACAĞINI ZANNETMİYORUM"

Yaş faktörünün sorulması üzerine ise İnce, "Muslera 34 yaşında ama fizyolojik yaşı 20'lerde bence. Yaşın bir etkisinin olacağını zannetmiyorum. Muslera çok güçlü bir sporcu. Yaş faktörünün onun için bir dezavantaj olacağını düşünmüyorum ki günümüz futbolunda kaleciler için iyi bir yaş olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte fizik tedaviyle bu işlere başlayacağız. İnşallah düzelecek" şeklinde konuştu.

KRUSE'Yİ DE ZİYARET EDECEK

Terim'in Muslera'nın ardından aynı hastanede apandisit ameliyatı olan Fenerbahçe'nin yıldız ismi Kruse'yi de ziyaret edeceği öğrenildi.