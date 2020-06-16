Rizespor deplasmanında Muslera ve Andone'nin şok sakatlıkları ile sarsılan Galatasaray tarihinin en şanssız sezonlarından birisini yaşıyor. Sezon başında Falcao'nun 2 aylık sakatlığı büyük bir kriz yarattı. Ardından Andone de sakatlığından dolayı 2.5 ay sahalardan uzak kaldı.
ONYEKURU SITMA OLDU!
Takımın kilit isimlerinden Luyindama'nın çaprazları kopunca sözleşmesi askıya alındı. Onyekuru sıtma hastalığına yakalandı. Ardından kulüpte büyük bir coronavirüs depremi yaşandı.
MARCAO SEZONU KAPATABİLİR
Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay hastanede yattı. Tam ligler başlayacakken bu kez de Marcao sakatlandı. Brezilyalı yıldızın sezonu kapatma ihtimali şok etkisi yarattı.
SON DARBEYİ RİZE'DE YEDİ
Başkan Mustafa Cengiz yaşadığı ciddi rahatsızlık nedeniyle iki kez ameliyat masasına yattı. Son olarak Rize maçında Muslera'nın kaval kemiği kırılırken, Andone de çaprazları kopardı.
DOĞUM GÜNÜNDE AMELİYATA
Fernando Muslera kaval kemiğindeki iki kırık nedeniyle bugün ameliyat masasına yatacak. Uruguaylı kaleci böylece 34. yaş gününü hastanede geçirecek. Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ve futbolcular 8 ay sahalardan uzak kalması beklenen Muslera'yı dün hastanede ziyaret ederek moral verdi.
ANDONE'NİN DE SAKATLIĞI İKİ YERDE
G.Saray'dan Andone ile ilgili resmi açıklama geldi. Rumen yıldızın, iç yan bağlarında tama yakın, ön çapraz bağlarında ise kısmi yırtık tespit edildi. Tedaviye Brighton kulübü ile görüşülerek başlanacak.
İŞTE BU SEZON YAŞANANLAR
Falcao sakatlandı. 2 ay oynayamadı.
Andone sakatlandı. 2.5 ay oynamadı.
Luyindama sakatlandı. Lisansı donduruldu.
Onyekuru sıtma hastalığına yakalandı.
Marcao sakatlandı. Sezonu kapatabilir.
Fatih Terim coronavirüse yakalandı.
Abdurrahim Albayrak coronavirüse yakalandı.
Yusuf Günay coronavirüse yakalandı
Başkan Mustafa Cengiz 2 kez ameliyat oldu.
Muslera sakatlandı. En az 8 ay yok.
Andone sakatlandı. En az 6 ay yok.
MUSLERA'YA DESTEK YAĞMURU
Kaval kemiği kırılan Muslera'ya David De Gea, Pepe Reina, Alex de Souza, Mondragon ve Volkan Demirel başta olmak üzere dört bir yandan 'geçmiş olsun' mesajı geldi.
KASAPOĞLU'NDAN 'GEÇMİŞ OLSUN'
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu dün Abdurrahim Albayrak'ı aradı. Bakan Kasapoğlu, Muslera ve Andone ile ilgili bilgi aldı ve "Geçmiş olsun" dilekleri iletti.
ONYEKURU SITMA OLDU!
Takımın kilit isimlerinden Luyindama'nın çaprazları kopunca sözleşmesi askıya alındı. Onyekuru sıtma hastalığına yakalandı. Ardından kulüpte büyük bir coronavirüs depremi yaşandı.
MARCAO SEZONU KAPATABİLİR
Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay hastanede yattı. Tam ligler başlayacakken bu kez de Marcao sakatlandı. Brezilyalı yıldızın sezonu kapatma ihtimali şok etkisi yarattı.
SON DARBEYİ RİZE'DE YEDİ
Başkan Mustafa Cengiz yaşadığı ciddi rahatsızlık nedeniyle iki kez ameliyat masasına yattı. Son olarak Rize maçında Muslera'nın kaval kemiği kırılırken, Andone de çaprazları kopardı.
DOĞUM GÜNÜNDE AMELİYATA
Fernando Muslera kaval kemiğindeki iki kırık nedeniyle bugün ameliyat masasına yatacak. Uruguaylı kaleci böylece 34. yaş gününü hastanede geçirecek. Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ve futbolcular 8 ay sahalardan uzak kalması beklenen Muslera'yı dün hastanede ziyaret ederek moral verdi.
ANDONE'NİN DE SAKATLIĞI İKİ YERDE
G.Saray'dan Andone ile ilgili resmi açıklama geldi. Rumen yıldızın, iç yan bağlarında tama yakın, ön çapraz bağlarında ise kısmi yırtık tespit edildi. Tedaviye Brighton kulübü ile görüşülerek başlanacak.
İŞTE BU SEZON YAŞANANLAR
Falcao sakatlandı. 2 ay oynayamadı.
Andone sakatlandı. 2.5 ay oynamadı.
Luyindama sakatlandı. Lisansı donduruldu.
Onyekuru sıtma hastalığına yakalandı.
Marcao sakatlandı. Sezonu kapatabilir.
Fatih Terim coronavirüse yakalandı.
Abdurrahim Albayrak coronavirüse yakalandı.
Yusuf Günay coronavirüse yakalandı
Başkan Mustafa Cengiz 2 kez ameliyat oldu.
Muslera sakatlandı. En az 8 ay yok.
Andone sakatlandı. En az 6 ay yok.
MUSLERA'YA DESTEK YAĞMURU
Kaval kemiği kırılan Muslera'ya David De Gea, Pepe Reina, Alex de Souza, Mondragon ve Volkan Demirel başta olmak üzere dört bir yandan 'geçmiş olsun' mesajı geldi.
KASAPOĞLU'NDAN 'GEÇMİŞ OLSUN'
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu dün Abdurrahim Albayrak'ı aradı. Bakan Kasapoğlu, Muslera ve Andone ile ilgili bilgi aldı ve "Geçmiş olsun" dilekleri iletti.