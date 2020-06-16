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    • Spor
    • 16.06.2020 Gazete
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    Kara sezon! hastalıklardan ve sakatlıklardan başını kaldıramadı...

    Sezon başı Falcao 2 ay, Andone 2.5 ay sahalardan uzak kaldı. Luyindama çaprazları kopardı. Terim, Albayrak ve coronavirüse yakalandı. iki kez ameliyat masasına yattı. Son olarak 'de Muslera ve Andone çok ağır sakatlık yaşayıp sezonu kapattı.

    Rizespor deplasmanında Muslera ve Andone'nin şok sakatlıkları ile sarsılan tarihinin en şanssız sezonlarından birisini yaşıyor. Sezon başında Falcao'nun 2 aylık sakatlığı büyük bir kriz yarattı. Ardından Andone de sakatlığından dolayı 2.5 ay sahalardan uzak kaldı.



    ONYEKURU SITMA OLDU!
    Takımın kilit isimlerinden Luyindama'nın çaprazları kopunca sözleşmesi askıya alındı. Onyekuru sıtma hastalığına yakalandı. Ardından kulüpte büyük bir coronavirüs depremi yaşandı.

    MARCAO SEZONU KAPATABİLİR
    Fatih Terim, ve hastanede yattı. Tam ligler başlayacakken bu kez de Marcao sakatlandı. Brezilyalı yıldızın sezonu kapatma ihtimali şok etkisi yarattı.



    SON DARBEYİ RİZE'DE YEDİ
    Başkan yaşadığı ciddi rahatsızlık nedeniyle iki kez ameliyat masasına yattı. Son olarak maçında Muslera'nın kaval kemiği kırılırken, Andone de çaprazları kopardı.



    DOĞUM GÜNÜNDE AMELİYATA
    Fernando Muslera kaval kemiğindeki iki kırık nedeniyle bugün ameliyat masasına yatacak. Uruguaylı kaleci böylece 34. yaş gününü hastanede geçirecek. Abdurrahim Albayrak, ve futbolcular 8 ay sahalardan uzak kalması beklenen Muslera'yı dün hastanede ziyaret ederek moral verdi.

    ANDONE'NİN DE SAKATLIĞI İKİ YERDE
    G.Saray'dan Andone ile ilgili resmi açıklama geldi. Rumen yıldızın, iç yan bağlarında tama yakın, ön çapraz bağlarında ise kısmi yırtık tespit edildi. Tedaviye Brighton kulübü ile görüşülerek başlanacak.




    İŞTE BU SEZON YAŞANANLAR

    Falcao sakatlandı. 2 ay oynayamadı.

    Andone sakatlandı. 2.5 ay oynamadı.

    Luyindama sakatlandı. Lisansı donduruldu.

    Onyekuru sıtma hastalığına yakalandı.

    Marcao sakatlandı. Sezonu kapatabilir.

    Fatih Terim coronavirüse yakalandı.

    Abdurrahim Albayrak coronavirüse yakalandı.

    Yusuf Günay coronavirüse yakalandı

    Başkan Mustafa Cengiz 2 kez ameliyat oldu.

    Muslera sakatlandı. En az 8 ay yok.

    Andone sakatlandı. En az 6 ay yok.




    MUSLERA'YA DESTEK YAĞMURU
    Kaval kemiği kırılan Muslera'ya David De Gea, , Alex de Souza, Mondragon ve başta olmak üzere dört bir yandan 'geçmiş olsun' mesajı geldi.



    KASAPOĞLU'NDAN 'GEÇMİŞ OLSUN'
    Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu dün Abdurrahim Albayrak'ı aradı. Bakan Kasapoğlu, Muslera ve Andone ile ilgili bilgi aldı ve "Geçmiş olsun" dilekleri iletti.

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