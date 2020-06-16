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    • 16.06.2020 23:39
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    Son dakika: Bayern Münih Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu

    Almanya Bundesliga’nın 32’nci haftasında lider Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen’i 1-0 mağlup ederek üst üste 8, toplamda 30’uncu şampiyonluğunu ilan etti.

    Bundesliga'da şampiyon belli oldu!

    Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 yenen Bayern Münih, sezonun bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

    Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 32. haftasında Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.

    Bayern Münih 43. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

    Werder Bremen özellikle karşılaşmanın son bölümünde bulduğu gol pozisyonlardan yararlanmayınca Bavyera ekibi, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

    Bu galibiyetle puanını 76'ya çıkaran Bayern Münih, sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 8'nci, toplamda ise 30'üncü şampiyonluğuna ulaştı.

    Öte yandan Paderborn deplasmanda Union Berlin'e 1-0 yenildi.

    20 puanla 18. ve son sırda yer alan Paderborn'un küme düşmesi kesinleşti.

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