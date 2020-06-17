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    • 17.06.2020 13:22
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    'de ayrılık | 'ya yeni sözleşme teklif edilmeyecek

    İki sezondur Başakşehir'de forma giyen 'nın sözleşmesi sona eriyor. Sezon biter bitmez resmen boşa çıkacak olan yıldız oyuncuyla yeni kontrat yapılmayacak. Turuncu- Lacivertliler’in bu sürecin ardından Elia ile vedalaşıp yerine genç bir oyuncu transfer etmek istiyor.

    Medipol Başakşehir'de ayrılık!

    İki sezondur Başakşehir'de forma giyen 'nın sözleşmesi sona eriyor. Sezon biter bitmez resmen boşa çıkacak olan yıldız oyuncuyla yeni kontrat yapılmayacak. Turuncu-Lacivertliler'in bu sürecin ardından Elia ile vedalaşıp yerine genç bir oyuncu transfer etmek istediği öğrenildi.


    Eljero Elia, "Hollanda'dan kesinlikle hiçbir takımı tutmuyorum ama Twente'nin bendeki yeri ayrı. Neler olacağını göreceğiz. Serbest bir oyuncu olacağım." ifadelerini kullanmıştı

    Elia, Twente'de antrenörlük yapabileceğini de belirterek, "Eğer böyle bir fırsat olursa, Twente'de yapmak isterim. Antrenörlük diplomam var. Genç takım antrenörü olmak ve altyapıda çalışmak isteirm." diyerek sözlerini sürdürdü.

    Haberler Spor Medipol Başakşehir'de ayrılık | Eljero Elia'ya yeni sözleşme teklif edilmeyecek
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