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    • 16.06.2020 21:07
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    : Fenerbahçe Trabzonspor maçı ATV canlı izle | Türkiye Kupası yarı final

    Fenerbahçe, yarı final rövanşında bugün sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Ülker Stadı'nda oynanıyor ve saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen izleyiciler Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor. seçeneği aşağıda yer alıyor.

    Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle | Türkiye Kupası

    seçeneği bugün spor severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı. Maçı canlı olarak takip etmek izleyiciler Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle seçeneğini araştırıyor.

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    İLK 11'LER BELLİ OLDU

    FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz Türüç, Rodrigues, Muriqi

    TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

    İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

    Eşleşmenin ilk ayağında Trabzonspor, evinde 2-1 kazandı. Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

    Tur atlayan taraf, Antalyaspor - Alanyaspor eşleşmesinin galibi ile finalde kupa için karşılaşacak.

    MURİC 11'E

    Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Vedat Muric, Trabzonspor karşısında ilk 11'de forma giyecek. Muric, hafif sakatlığı dolayısıyla Süper Lig'deki Hes Kablo Kayserispor maçında ilk 11'de yer almamıştı. Tecrübeli santrfor, Hes Kablo Kayserispor karşısında 65. dakikada oyuna dahil olmuştu.

    HASAN ALİ KALDIRIM DÖNÜYOR

    Fenerbahçe'de tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçıyla sahalara dönecek. Tecrübeli futbolcu, sarı kart cezası sebebiyle Hes Kablo Kayserispor'a karşı forma giyememişti.

    FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

    Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig'de oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

    Ozan'ın yanı sıra uzun süredir sakatlığı bulunan Max Kruse de Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek.

    Haberler Spor FB TS canlı izle: Fenerbahçe Trabzonspor maçı ATV canlı izle | Türkiye Kupası yarı final
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