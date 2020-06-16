Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.06.2020 19:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2020 19:15
    ABONE OL

    Son dakika: 'da 'den sakatlık açıklaması: Sezon benim için bitti

    Son dakika haberine göre, 'ın 'de ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Rumen futbolcusu , sezonun kendisi için bittiğini belirtti.

    G.Saray'ın yıldızından flaş açıklama: Sezon benim için bitti

    'ın 'de ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Rumen futbolcusu , sezonun kendisi için bittiğini belirtti.

    Instagram hesabından açıklama yapan Andone, "Nasıl veya nereden başlayacağımı bilmiyorum ama duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim için endişelenen ve destek mesajları atan herkese kalpten teşekkürler ediyorum. Sezon benim için bitti. Yaşadığım iki sakatlık nedeniyle çok zor bir sezondu." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray taraftarının dünyanın en iyisi olduğunu söyleyen Rumen futbolcu, "Yaşadığım sakatlıklar nedeniyle bu harika kulübe gelirken hedeflediğim şeyleri gerçekleştiremedim ve insanları hayal kırıklığına uğrattım. Sizlerden özür diliyorum. Galatasaray'a çok fazla katkı sağlayamama rağmen bu harika kulübün formasını giyerken çok ayrıcalıklı hissettim. Sizlere desteğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum " şeklinde konuştu.

    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray'da Florin Andone'den sakatlık açıklaması: Sezon benim için bitti
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri