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    • 11.06.2020 17:25
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    'dan son dakika açıklaması | Koronavirüs test sonuçları...

    Kulübü, futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yedincisi yapılan koronavirüs test sonuçlarını açıkladı. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada yapılan testlerde herhangi pozitif vakaya rastlanılmadığı duyuruldu.

    Trabzonspor korona test sonuçlarını açıkladı

    Kulübü, futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yedincisi yapılan corona virüsü test sonuçlarını açıkladı. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada yapılan testlerde herhangi pozitif vakaya rastlanılmadığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.

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