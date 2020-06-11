Trabzonspor Kulübü, futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yedincisi yapılan corona virüsü test sonuçlarını açıkladı. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada yapılan testlerde herhangi pozitif vakaya rastlanılmadığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.