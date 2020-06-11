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    • Spor
    • 11.06.2020 Gazete
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    attığı gollerle idmanlarda gol şov yapıyor

    Sakatlığını atlatan , attığı gollerle idmanlarda gol şov yapıyor. yıldız 8 haftaya bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor.



    Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Alexander Sörloth idmanlarda fırtına gibi esiyor… İdmanlardaki hırslı görüntüsü ile dikkat çeken Norveçli, antrenman maçlarında da gollerini sıralıyor. Ligde krallık yarışında zirvede yer alan Sörloth, yarınki Göztepe maçında da takımının en büyük kozu olarak dikkat çekiyor.



    25 yaşındaki forvetin artan performansı teknik heyetin de yüzünü güldürüyor. Sörloth'un Ekuban ile de sıkı bir rekabete girdiği ve formasını kaptırmamak adına idmanlarda kendisini göstermek için her şeyini ortaya koyduğu öğrenildi.



    Ligde bu sezon 19 gol atan Sörloth, takımının başarısında büyük rol oynamıştı.

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